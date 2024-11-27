За словами заступника голови ГУР, Росія накопичила сотні різних видів ракет.

Станом на 20 листопада росіяни мають на озброєнні 220 крилатих ракет, 390 калібрів, 350 "Іскандер-М", "Іскандер-К" та 70 "Кинджалів". Про це заявив заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Новини.LIVE.

За його словами, Україна постійно відстежує це питання, а публікації, які з'явилися у ЗМІ щодо кількості ракет, є коректними.

Також Скібіцький відповів, коли українці зможуть побачити успішні удари ЗСУ по заводах з виробництва "шахедів":

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"Не дуже просто дотягтися до них. Та ж сама Єлабуга (місто у Татарстані. - ред.) чи Ржевський завод (територія Тверської області - ред.) - вони знаходяться на дуже великій відстані і встигають прийняти заходи безпеки. Адже поки долетить наш БпЛА, проходить не одна і навіть не чотири години. Це перше. Друге - необхідна більш потужна зброя. Адже це дуже великі виробничі площі і знищити одним ударом все це виробництво - складно".

Водночас заступник голови ГУР наголосив, що для цього є й інші "некінетичні" заходи.

"Це санкції, кіберудари, а також інформаційні, які пов’язані з тим, щоб по крайній мірі у перспективі зменшити або припинити це виробництво. Але це складно", - додав Скібіцький.

Війна в Україні - останні новини

Раніше народний депутат Роман Костенко розповів, скільки крилатих ракет та КАБів Росія випустила по Україні. За його словами, РФ використала проти України вже тисячі далекобійних засобів ураження.

Водночас військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлєв заявив, що для контрнаступу ЗСУ потрібно мобілізувати до 2 мільйонів людей. За його словами, для таких дій необхідно мати втричі більше людей, ніж у ворога.

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