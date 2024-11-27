Такі боєприпаси, зазвичай, призначені для завдання ядерних ударів великої дальності.

Нова балістична ракета, якою РФ атакувала Дніпро минулого тижня, мала кілька боєголовок, але була без вибухівки, а тому завдала невеликої шкоди. Про це повідомили Reuters два високопоставлених джерела в українському уряді.

Як зазначається, їхні слова підтверджують власний опис Кремля щодо використання зброї як попередження Заходу після зняття обмежень на далекобійні удари по території країни-агресора.

Двоє співрозмовників надали подробиці про нову ракету РФ, оскільки західні експерти намагаються дізнатися більше про те, що, за словами офіційних осіб США, було експериментальною ракетою середньої дальності.

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Як вказується, такі боєприпаси, зазвичай, призначені для завдання ядерних ударів великої дальності по цілях на відстані тисячі кілометрів. Одне з джерел розповіло, що ракета несла фіктивні боєголовки, і описало завдані збитки як "досить незначні".

"У цьому випадку (ракета) була без вибухівки... Не було типів вибухів, як ми очікували. Щось було, але воно не було величезним", - додав другий співрозмовник.

Удар новою ракетою по Дніпру - що треба знати

Російські загарбники атакували український обласний центр 21 листопада.

Повітряні Сили ЗСУ заявили, що ворог запустив з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету

Пізніше Володимир Путін стверджував, що росіяни нібито запустили по Дніпру "абсолютно нову розробку" - ракету "Орєшнік".

За словами очільника Головного управління розвідки українського Міністерства оборони Кирила Буданова, "Орєшнік" - це назва науководослідної роботи, а насправді супротивники запустили ракету по Дніпру із системи "Кедр". При цьому додав, що йдеться про балістичну ракету середньої дальності, носія ядерної зброї.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зазначив, що союзники наразі не зможуть надати Україні засоби для перехоплення і збиття нової російської балістичної ракети "Кедр".

Експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак додав, що Україна повинна діяти на упередження і заздалегідь знищувати російські ракетні спроможності типу "Кедр", аби не чекати, коли Росія буде завдавати такою системою удари.

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