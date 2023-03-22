Німеччина домовилася зі Словаччиною про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України.
Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на брифінгу. За її словами, документ підписали напередодні, 21 березня.
"Цей процес щодо обслуговування, особливо Panzerhaubitze, у Словаччині довго тривав, але вчора було підписано врешті-решт документ, що зараз ці Panzerhaubitze йдуть прямо в Словаччину, тобто не так далеко", - зазначила посол.
За її словами, Німеччина завжди наполягає на тому, аби разом з танками та іншою зброєю проводилися не тільки навчання, а й надавалися запчастини та обслуговування техніки.
САУ Panzerhaubitze 2000
У червні 2023 року стало відомо, що українські захисники вже використовують Panzerhaubitze 2000 на фронті проти російських терористів. До цього ЗСУ пройшли навчання й опанували ці гаубиці німецького виробництва.
У вересні 2022 року Німеччина оголосила про відправку Україні ще чотирьох САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.
Нещодавно повідомлялося, що Бундесвер зможе відновити арсенал самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 щонайменше через три роки, оскільки 14 одиниць були передані Україні.