Переговори щодо ремонту тривали досить довго.

Німеччина домовилася зі Словаччиною про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України.

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на брифінгу. За її словами, документ підписали напередодні, 21 березня.

"Цей процес щодо обслуговування, особливо Panzerhaubitze, у Словаччині довго тривав, але вчора було підписано врешті-решт документ, що зараз ці Panzerhaubitze йдуть прямо в Словаччину, тобто не так далеко", - зазначила посол.

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За її словами, Німеччина завжди наполягає на тому, аби разом з танками та іншою зброєю проводилися не тільки навчання, а й надавалися запчастини та обслуговування техніки.

САУ Panzerhaubitze 2000

У червні 2023 року стало відомо, що українські захисники вже використовують Panzerhaubitze 2000 на фронті проти російських терористів. До цього ЗСУ пройшли навчання й опанували ці гаубиці німецького виробництва.

У вересні 2022 року Німеччина оголосила про відправку Україні ще чотирьох САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.

Нещодавно повідомлялося, що Бундесвер зможе відновити арсенал самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 щонайменше через три роки, оскільки 14 одиниць були передані Україні.

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