Даний фейк ще 17 вересня спростували російські чиновники.

Російські пропагандисти повідомили, що нібито в Німеччині затримали українських торговців зброєю, які намагалися продати на чорному ринку ЗРК Stinger від західних партнерів. Поліція Бремена спростувала даний фейк росіянин.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Відзначається, що прокремлівські канали оприлюднили в соцмережах відео, на якому нібито зображена конфіскована німецькою поліцією зенітна ракета. Пропагандисти стверджували, що поліція міста Бремен затримала українців, які намагалися продати на чорному ринку зброю, поставлену в Україну в рамках військової допомоги від Заходу.

Відео дня

У свою чергу поліція Бремена спростувала повідомлення російських пропагандистів.

"Це неправдиве повідомлення. Поліція Бремена не має ніякого відношення до цього відео та не заарештовувала жодного українця, який торгував зброєю", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, ще 17 вересня російські чиновники повідомили, що відео не справжнє. При цьому заступник посла РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що "західних екс-партнерів попереджали про таку загрозу власному народу". При цьому він не відреагував, коли йому повідомили, що навіть в Росії спростували цю інформацію.

Водночас фейкове відео й далі поширюється російськими ЗМІ, зокрема, пропагандистським "Першим каналом".

Як раніше повідомляв УНІАН, російські пропагандисти неодноразово за останні роки оскаржували проти України Різні фейки. Востаннє одне з видань окупантів повідомило, що в українських школах дітей нібито просять доносити на батьків.

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