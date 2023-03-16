При цьому влада Німеччини припускає, що поставки можуть затриматися.

Бундесвер зможе відновити арсенал самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 щонайменше через три роки, оскільки 14 одиниць були передані Україні.

Як пише видання Spiegel, влада Німеччини вже підписала контракт на закупівлю 10 нових артилерійських установок на загальну суму 184 млн євро. У контракті зазначається, що виробник Krauss-Maffei Wegmann може поставити перші шість гаубиць не раніше 2025 року. Якщо все буде, як заплановано, то решта установок надійдуть на озброєння Бундесверу у 2026 році.

При цьому, за конфіденційними даними, німецька влада припускає, що контракт не буде виконано вчасно через напружену ситуацію на ринку електронних компонентів. Ризик затримки оцінюється як "від середнього до високого".

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Перед цим міністр оборони Борис Пісторіус оголосив швидку заміну гаубиць одним зі своїх найважливіших пріоритетів.

САУ Panzerhaubitze 2000

В червні стало відомо, що ЗСУ вже використовують Panzerhaubitze 2000 виробництва Німеччини на фронті проти російських окупантів. До цього українські військові пройшли навчання й опанували ці німецькі гаубиці.

У вересні 2022 року Німеччина оголосила, що відправить Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.

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