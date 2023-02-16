У Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Сьогодні жителі одного з районів Київщини можуть чути звуки вибухів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там сьогодні проводитимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. "Зберігайте спокій - роботи планові", - наголосили в ОВА.

Відео дня

Ракетна атака по Україні сьогодні: що відомо

Сьогодні вночі по всій Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У багатьох областях спрацювала ППО.

Згодом стало відомо, що росіяни випустили по Україні 32 ракети, з яких 16 вдалося збити.

На жаль, є влучання. Зокрема, на Львівщині влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: