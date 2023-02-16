Сьогодні жителі одного з районів Київщини можуть чути звуки вибухів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що там сьогодні проводитимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. "Зберігайте спокій - роботи планові", - наголосили в ОВА.
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Ракетна атака по Україні сьогодні: що відомо
Сьогодні вночі по всій Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У багатьох областях спрацювала ППО.
Згодом стало відомо, що росіяни випустили по Україні 32 ракети, з яких 16 вдалося збити.
На жаль, є влучання. Зокрема, на Львівщині влучання в об’єкт критичної інфраструктури.