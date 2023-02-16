На щастя, постраждалих та жертв немає.

В ніч на четвер, 16 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Львівській області. Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

"Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області", - написав Козицький у Telegram.

Очільник ОВА уточнив, що внаслідок ворожої атаки, на щастя, постраждалих чи жертв нема. За словами Козицького, що пожежу на місці події загасили.

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"Деталі – згодом", – йдеться у повідомленні.

Ракетна атака на Україну 16 лютого

Вночі 16 лютого по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. В деяких регіонах відпрацювала ППО.

Звуки вибухів звучали у Кременчуку Полтавської області. Про реальну загрозу під час тривоги повідомляла влада Львівщини та Дніпропетровщини. Наразі підтверджено влучання тільки в Львівській області.

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