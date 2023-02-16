В ніч на четвер, 16 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Львівській області. Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
"Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області", - написав Козицький у Telegram.
Очільник ОВА уточнив, що внаслідок ворожої атаки, на щастя, постраждалих чи жертв нема. За словами Козицького, що пожежу на місці події загасили.
"Деталі – згодом", – йдеться у повідомленні.
Ракетна атака на Україну 16 лютого
Вночі 16 лютого по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. В деяких регіонах відпрацювала ППО.
Звуки вибухів звучали у Кременчуку Полтавської області. Про реальну загрозу під час тривоги повідомляла влада Львівщини та Дніпропетровщини. Наразі підтверджено влучання тільки в Львівській області.