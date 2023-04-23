У такому випадку Путін збереже свою владу, а Україна не зможе повернути всі свої території.

Союзники України активно обговорюють майбутній контрнаступ ЗСУ. Однак після цього вони ж будуть підштовхувати Україну до "перемир’я" з Росією або заморожування бойових дій.

Про це у своїй статті написав заступник редактора The Guardian Саймон Тісдалл. На його думку, російські загарбники зможуть зберегти частковий контроль над окупованими територіями Донбасу та Криму.

"Західні прихильники Києва почнуть наполягати на припиненні вогню або "тривалому перемир’ї" в очікуванні довгострокового врегулювання. Китай теж братиме участь у цьому", - вважає Тісдалл.

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Як вказується у статті, Росія погодиться на умовне припинення вогню, а президент РФ Володимир Путін залишиться при владі. Водночас в Україні почнеться відбудова та повернення біженців, хоча повернення всіх територій доведеться відкласти.

За словами журналіста, США та ЄС будуть заявляти про "порятунок України та світового порядку", тоді як Польща та країни східної Європи матимуть іншу думку. Крім того, може бути загальмовано рух України до НАТО і ЄС.

"Якщо цей сценарій або щось схоже на нього реалізується протягом наступного року, багато українців неминуче відчують себе зрадженими. Обіцянка президента США Джо Байдена "зробити все можливе", щоб дати відсіч Росії, залишиться невиконаною. Путін залишиться при владі, незважаючи на численні жорстокі злочини. Проте подобається нам це чи ні, але такий результат видається найбільш вірогідним", – вважає Тісдалл.

Попри такий прогноз, він додає, що теоретично будь-яка зі сторін може здобути вирішальну перемогу.

"Але набагато ймовірніше, що за відсутності угоди, це кривавий, дорогий, малоінтенсивний глухий кут, який затягнеться на роки. Така перспектива нікого не влаштовує, окрім, можливо, Китаю та виробників зброї", - підсумував автор статті.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, у НАТО вважають, що Україні вдасться звільнити значні території під час контрнаступу.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що майбутній контрнаступ України буде серйозним.

Водночас в Міноборони України заявили, що контрнаступальні дії вже ідуть, Збройні сили України готуються до повного звільнення українських територій.

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