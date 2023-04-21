Наразі союзники НАТО сфокусовані на тому, щоб максимально допомогти Україні.

В НАТО впевнені, що Україна готова повернути ще більше територій на тлі підготовки до великого контрнаступу.

"Я впевнений, що тепер вони будуть у змозі звільнити ще більше земель", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, передає "Радіо Вільна Європа".

За його словами, союзники наразі спрямували основну увагу на те, щоб Україна "здобула перемогу над неспровокованим вторгненням Росії, а після закінчення війни Київ мав "стримування для запобігання новим нападам".

Відео дня

ЗСУ готуються до великого контрнаступу - що відомо

Союзники посилено оснащують українське військо засобами ППО, танками і боєприпасами напередодні великого контрнаступу. США оголосили новий пакет допомоги, у який ввійшли, зокрема, снаряди до HIMARS. Крім того, великі сподівання Генштаб плекає на результати 11-го "Рамштайну".

Росіяни намагаються запобігти початку контрнаступу ЗСУ й активізувались на Вугледарському напрямку. За словами полковника СБУ Костенка, таким чином триває підготовка загарбників до весняно-літньої кампанії і спроби "розпорошити" сили українців.

Тим часом Володимир Зеленський попередив ворога, що українські військові знають про всі його плани у найближчий період. Президент також додав, що триває розробка ще якіснішої схеми розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, а окрема увага у цьому питання приділяється новоствореним бригадам.

Вас також можуть зацікавити новини: