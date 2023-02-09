Засновником компанії є американський мільярдер Ілон Маск, який раніше назвав недоречними кроки зі звільнення Україною Криму.

Американська компанія з виробництва космічної техніки SpaceX обмежила українським військовим доступ до супутникового Зв'язку Starlink для управління безпілотниками.

Про це заявила президент компанії Гвінн Шотвелл, пише Reuters. Вона пояснила, що компанія не хоче, щоб українські військові використовували технології SpaceX для наступальних ударів.

"Starlink розроблялася не для того, щоб стати зброєю", — зазначила Шотвелл.

Вона уточнила, що в контракті з Україною прописані лише гуманітарні цілі використання обладнання SpaceX.

Зокрема, термінали компанії допомагали забезпечити зв'язком українські лікарні, банки, а також лінію фронту. Однак застосування Starlink для дронів виходить за рамки угоди, сказала вона.

Скандали засновника SpaceX Ілона Маска з приводу України

Нагадаємо, що засновником компанії SpaceX є американський мільярдер Ілон Маск, який раніше потрапив у кілька скандалів через свої висловлювання про Крим та війну в Україні.

Нещодавно він назвав недоречними кроки зі звільнення Україною Криму, який Росія анексувала у 2014 році.

Також у вересні 2022 року Маск запропонував свій "мирний план" для України та Росії: він запропонував провести повторні референдуми на окупованих РФ територіях за участю ООН. Така пропозиція обурила українців та українську владу.

Нещодавно радник голови ОП Михайло Подоляк публічно звинуватив Маска в підтримці російської пропаганди, заявивши, що він штучно знижує активність на сторінках українських офіційних осіб у Twitter.

Вас також можуть зацікавити новини: