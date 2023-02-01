Представник Офісу президента заявив, що своїми діями Маск вбиває репутацію соціальної мережі.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив американського мільярдера та нового власника соціальної мережі Twitter Ілона Маска у допомозі російській пропаганді.

Чиновник написав у своїй соціальної мережі, що Маск штучно знижує популярність офіційних сторінок української влади в Twitter.

"Ілон, може, досить песимізувати офіційні акаунти українців і насильно скорочувати охоплення? Надто все очевидно ... Не треба допомагати безталанній ru-пропаганді. Їм це не допоможе, а репутація Twitter умирає. Може, потрібен регулятор, який пояснить власнику правила конкуренції?",- написав він.

Скандальні висловлювання Ілона Маска про війну в Україні

Раніше американський мільярдер спробував пояснити своє бачення миру між Україною та Росією.

На початку вересня 2022-го року він навіть опублікував у Twitter "мирний план", який нібито повинен допомогти закінчити війну, чим спровокував негативну реакцію з боку суспільства та уряду України.

Тоді новий власник Twitter запропонував провести повторний референдум на окупованих російськими військами територіях України під наглядом ООН, а також закликав Київ відмовитися від Криму. Пізніше він спробував згладити свої слова й заявив, що підтримує Україну в конфлікті з РФ.

Однак 21 січня Маск знову потрапив у скандал, назвавши недоречними кроки щодо звільнення Україною Криму, який Росія анексувала у 2014 році.

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