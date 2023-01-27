В Україні почали формувати перші в світі ударні роти БПЛА, які діятимуть у складі ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Рішення про створення нових підрозділів затвердив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. Також створено координаційний штаб, який займеться реалізацією необхідних для цього реформ і масштабуванням виробництва безпілотників для потреб оборони.
"Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках", – йдеться в повідомленні.
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