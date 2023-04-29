Пропагандисти переконують, що втрат серед особового складу дивом вдалося уникнути.

Російські окупанти заявили, ракети HIMARS "завітали в гості" у будівлю, де дислокувалися офіцери Владикавказького гарнізону 58-ї армії, розташовану за 20 км від фронту.

Як повідомляють росЗМІ, "втрат серед російських бійців дивом вдалося уникнути". Втім, невідомо, коли саме стався цей інцидент.

"Дві ракети вразили будівлю, пробивши дах і вибухнувши між першим і другим поверхами, що призвело до обвалення бетонних перекриттів у тій частині будівлі. Одна з ракет пробила ще одну бетонну плиту в підвалі, де знаходилися три офіцери, але, на щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок вибуху стіни були зруйновані, а підлога підвалу була розірвана на шматки", – пишуть пропагандисти.

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Деякі пабліки з посиланням на очевидців повідомляють, що пошкоджено ретранслятори та знищено "вай-фай мости".

"Господи, спаси і сохрани", - сказав один з окупантів, демонструючи наслідки вибуху.

HIMARS знищує окупантів

Україна отримала перші HIMARS в середині червня і відтоді установки відіграли вирішальну роль у деокупації півночі Харківської області та правого берега Херсонщини.

Використання ракет великої дальності для ураження таких цілей, як мости, перешкоджає перекиданням техніки, живої сили та озброєння з боку Росії. HIMARS стріляє боєприпасами GMLRS, які мають радіус дії від 70 до 80 кілометрів. А їхні системи навігації GPS роблять їх надзвичайно точними в межах приблизно 10 метрів від наміченої цілі.

РФ звітувала то про перехоплення своїми ППО ракет HIMARS, то про знищені неіснуючі елементи до установки, проте, як наголосили у США, РФ станом на літо-осінь 2022 року так і не змогла знищити у повітрі жоден з випущених HIMARS снарядів.

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