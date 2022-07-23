Усі передані Україні РСЗВ цілі, хоча росіяни й намагаються адаптуватися до їхньої появи.

Заяви росіян нібито про "знищення" американських систем залпового вогню HIMARS, переданих Україні, не відповідають дійсності.

Про це заявив високопосадовець Міноборони США на брифінгу 22 липня, пише CNN.

"Станом на ранок сьогодні (22 липня - УНІАН), згідно з нашими переговорами з українцями, це брехня. Всі HIMARS продовжують залишатися скалкою в боці для Росії", – заявив посадовець.

Крім того, представник Пентагону додав, що окупанти намагаються адаптуватись до HIMARS на полі бою. Однак спроби не увінчуються успіхом.

"Українці потужно зосередились на російських командних пунктах, на логістичних об'єктах, в тому числі складах зброї, тому росіяни намагаються пом'якшити наслідки за допомогою маскування, пересування, зміни локацій. Не можу сказати, наскільки це ефективно, але, здається, не дуже", – сказав чиновник Міноборони США.

Представник Пентагону додав, що HIMARS в Україні цілі завдяки винятковим здібностям українських воїнів.

Як повідомляв УНІАН, росіяни вже не вперше звітують про "знищення" HIMARS в Україні. Однак жодних підтверджень немає. Сьогодні російське Міноборони знову відзвітувало про нібито знищення американських РСЗВ HIMARS, а також зброї, якої не існує.

У США напередодні заявляли, що Росії поки не вдалося знищити жодної реактивної системи, подарованої Штатами Україні.

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