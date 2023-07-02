Ігнат зазначив, що питання лише в тому, який обсяг зброї Іран готовий надавати надалі Росії.

Співпраця Ірану з Росією триває, і не виключено, що на територію держави-окупанта будуть доставлятися не тільки "Шахеди", а й інші типи безпілотників.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, ніхто вже не сумнівається, в тому, що Росія постійно отримує з Ірану ударні БПЛА.

"Перельоти з Тегерана в Москву військово-транспортних літаків є регулярними, так само як і перевезення ймовірно морським шляхом, каспійським морем – це Астрахань та Махачкала – порти, які можуть без проблем приймати іранські вантажі", - розповів він.

Ігнат зазначив, що питання наразі лише в тому, який обсяг зброї готовий Іран надавати надалі Росії, чи можливо Росія зможе виготовляти безпілотники на своїй території чи на територіях інших держав.

"Співпраця Ірану з Москвою триває і зрештою, не лише шахеди, можливо й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави-окупанта. Скажімо такі як Mohajer-6", - підкреслив Ігнат.

Росія атакує Україну "Шахедами" - що відомо

Раніше у Повітряних силах повідомили, що знищили всі повітряні цілі - 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 3 крилаті ракети "Калібр", якими Росія вночі намагалася атакувати Україну.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що в червні використання Росією БПЛА Shahed-136 зменшилось удвічі. Він зазначив, що це може свідчити про те, що Росія накопичує ці безпілотники.

Також західні ЗМІ повідомляли, що Іран наразі постачає зброю Росії прямим шляхом через Каспійське море, Захід не може цьому завадити. Цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів

Вас також можуть зацікавити новини: