Політик порадив зачекати до завтра і послухати важливу заяву Трампа.

В найближчі дні США нададуть Україні рекордне постачання зброї. Про це заявив сенатор Ліндсі Грем в інтерв'ю CBS News.

Він закликав очікувати завтрашнього звернення президента США Дональда Трампа. Сенатор зазначив, що не хоче забігаи на перед, але сказав, що США почнуть продавати європейським союзникам "величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні".

Грем додав, що після кількох місяців намагань Трампа схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів, "настає переломний момент у питанні вторгнення Росії в Україну".

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