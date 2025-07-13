Джерела видання в українській владі висловили надію на те, що змогли донести до Трампа істину щодо Путіна.

Президент США Дональд Трамп знову всіх заінтригував, анонсувавши, що 14 липня зробить "велику заяву" щодо Росії.

Як зазначило видання BILD із посиланням на джерела в уряді України, у Києві чекають на заяву Трампа з тривогою.

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"Ми перепробували всі можливі варіанти, щоб переконати Трампа, що Путін не хоче миру і продовжить бомбити. Сподіваюся, Трамп нарешті це зрозумів", - сказало джерело видання.

Джерело додало, що всі нещодавні контакти з росіянами ясно показали, що Путін не зацікавлений у реальних переговорах.

При цьому видання зазначило, що поки неясно, чи наважиться Трамп на жорсткі санкції проти РФ.

"На цьому фоні Росія, ймовірно, готується до нової великої атаки. За повідомленнями джерел, пов'язаних із російською армією, Кремль розглядає план наступу в Україні у другій половині літа", - йдеться у публікації.

Заяви Трампа про війну в Україні

Останнім часом ЗМІ обговорюють настрій Трампа щодо Путіна. Всі навперебій кажуть ніби він втрачає терпіння по відношенню до свого російського друга. Однак, у світових оглядачів є великі сумніви, що Трамп введе нищівні санкції проти РФ.

А 11 липня глава Білого дому анонсував, що зробить "важливу заяву" щодо Росії на тлі невдоволення Путіним.

Разом із цим анонсом він заявив, що США постачатимуть зброю НАТО, а альянс, заплативши за неї, зможе передавати її Україні. Примітно, що серед цієї зброї можуть виявитися американські системи ППО Patriot, які необхідні Україні для захисту від російських авіаударів.

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