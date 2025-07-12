Зеленський підкреслив, що якщо для нього війна - це лише частина життя, то для Путіна "ця війна і є його життя".

Президент України Володимир Зеленський оцінив мотиви Володимира Путіна, пояснивши різницю між своїм ставленням до війни і позицією глави РФ.

Так, в інтерв'ю BBC Зеленський розповів, що в нього була довга зустріч із Путіним у грудні 2019 року у Франції. При цьому український президент наголосив, що Путін позбавлений людяності, він радше беземоційний вбивця.

"Він не людина в сенсі людяності.... Знаєте, він просто робить свою роботу, без емоцій, як вбивця", - зазначив він.

Зеленський також пояснив, що він і Путін по-різному ставляться до цієї війни.

"Для мене моя робота - це частина мого життя. Я дійсно люблю Україну і я хочу миру. Я хочу, щоб люди пам'ятали цей період часу і поважали мене. Ось і все. Але це лише частина мого життя. А для Путіна ця війна і є його життя", - наголосив український лідер.

Зеленський і Путін

Раніше президент України заявив, що Путін не хоче миру і має намір затягувати війну проти України. Він підкреслив, що "Путін залежний від війни і вбивств", і його тільки реальною силою можна змусити відмовитися від такої залежності.

Він також сказав, що головною умовою продовження переговорів з РФ буде завершення обмінів військовополоненими.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна очікує на якнайшвидшу зустріч Зеленського з ініціатором війни проти України Володимиром Путіним, оскільки є багато питань, які можна розв'язати тільки в разі зустрічі лідерів.

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