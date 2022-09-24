RC-135S Cobra Ball знаходився в небі над Аляскою.

Сполучені Штати підняли в небо унікальні літаки-розвідники RC-135S Cobra Ball, який відстежує польоти щоконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Про це свідчать дані flightradar24.

RC-135S Cobra Ball знаходився в небі над Аляскою. Фокус пише, що цей літак, найімовірніше, дозаправлявся.

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Станом на ранок 24 вересня всі три літаки були в небі, пара повітряних суден - на кордоні з Російською Федерацією. Один летів з центру США.

Останній раз Вашингтон піднімав у повітря RC-135S Cobra Ball в квітні 2022 року - коли РФ проводила випробування свого "Сармата" в Архангельській області.

RC-135S Cobra Ball: характеристики літака і призначення

Boeing RC-135 - сімейство великих стратегічних розвідувальних літаків, які США в період холодної світової війни використовували для спостереження за радянськими ППО.

До складу екіпажу RC-135S Cobra Ball входить мінімум два пілоти, один штурман, три офіцери радіоелектронної боротьби, два бортових інженери-системотехніки, два і більше бортових фахівці.

RC-135S Cobra Ball виявляють і супроводжують ракету на відстані до 450-500 км, з високою точністю вони можуть визначати момент відключення ракетного двигуна і розрахувати точки старту і падіння.

Ядерні загрози Росії

Напередодні проведення на окупованих територіях "референдумів" Путін у своєму зверненні до нації пригрозив світу ядерним ударом у разі "посягання" на анексовані райони.

Згідно з доктриною РФ, Кремль може використовувати ядерну зброю тільки за умови, якщо буде бачити загрозу існування своєї країни.

Ядерний шантаж Росії посилився після гучної військової поразки РФ в Харківській області, коли Москві в терміновому режимі шляхом часткової мобілізації довелося шукати додаткові сили для захисту зайнятих рубежів.

23 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив керівництво РФ про "тяжкі наслідки", якщо Москва застосує зброю масового знищення.

"Вони знають, що будуть важкі наслідки. Я не буду конкретизувати, як ми відреагуємо. Це залежить від того, якого виду зброю масового знищення вони можуть застосувати. Ми посилаємо ці повідомлення, і ми чітко заявляємо, щоб унеможливити розвиток таких подій", - підкреслив Столтенберг в інтерв'ю CNN.

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