Вашингтон хоче допомогти Україні поліпшити прибережну оборону.

Сполучені Штати Америки працюють разом з міжнародними партнерами над можливістю забезпечити Україну ефективними протикорабельними ракетами.

Представник Білого дому підтримує постійні контакти з Києвом для задоволення запитів по зброї, пише "Голос Америки".

"Ми підтримуємо Україну і працюємо, щоб допомогти їй поліпшити її берегову оборону. В рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони, ми також співпрацюємо з союзниками і партнерами для надання Україні протикорабельних ракет і систем", - наводить видання слова офіційного представника.

Раніше в Британії пообіцяли Україні поставити партію високотехнологічних ракет Brimstone. Вони повинні допомогти ЗСУ деблокувати українські порти.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що країна передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270. За даними ЗМІ, спочатку Україна отримає три системи.

Також повідомлялася, що в нову допомогу Україні від США увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS.

А 4 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків в Європі щодо застосування РСЗВ HIMARS і М270.

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