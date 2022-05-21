Британська ракета Brimstone класу "повітря-земля" / "земля-земля" здатна вражати всі відомі типи броні.

Протикорабельні ракети Brimstone, які ввійшли у великий пакет допомоги Україні від Великобританії, позитивно "змінили динаміку" воєнного перебігу на сході Донбасу.

Про це пише британська газета The Times з посиланням на радника Міністра оборони Бена Мурса.

За його словами, протитанкові ракети несуть серйозну загрозу "вразливим" російським формуванням, навіть якщо вони знаходяться в декількох милях від лінії фронту.

Раніше в Міноборони України вже ділилися відео з вдалим застосуванням британських ракет. На кадрах видно, як українські захисники філігранно вразили ворожі цілі: обидві одиниці техніки були знищені, одна з них розлетілася на частини.

Що таке Brimstone

Британська ракета класу "повітря-земля" і "земля-земля", яка здатна вражати всі відомі типи броні. Цими ракетами британці ще до російського вторгнення хотів озброїти ракетні катери, які в кредит планував побудувати для України. Але тепер Brimstone в максимально стислі терміни встановили на легке наземне шасі, перетворивши в Береговий ракетний комплекс.

У чому її переваги

У високій точності. У радіусі дії 20-60 км. У надзвуковій швидкості. Ще одна особливість ракети - можливість залпового пуску, коли кожна ракета наводиться на свою окрему мету.

Чи є в агресора схожі аналоги

Ні. Як і можливості їх збивати. Танкісти дізнаються про залп вже тоді, коли навколо почнуть вибухати танки.

Вас також можуть зацікавити новини: