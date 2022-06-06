Залишається загроза ракетних ударів по території України з морського напрямку та висадки десанту та ДРГ на одеське узбережжя.

Росіяни намагаються повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування.

Про це йдеться у зведенні Військово-Морських Сил Збройних Сил на Facebook.

Зазначається, що внаслідок активних дій по ураженню морських сил противника, корабельне угруповання чорноморського флоту РФ було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів.

Намагаючись відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря, противник був змушений змінити тактику - розгорнув в Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон", а також перекидає додаткові сили на острів Зміїний.

"Ми позбавили чорноморський флот РФ повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на "сіру зону". Разом з тим, противник перейняв нашу тактику, та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування",- сказано в повідомленні.

У ВМС зазначають, що Росія, ймовірно, використала значний обсяг сучасної ракетної зброї, та змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів яких достатньо для ударів по нашій території.

"Залишається загроза нанесення ракетних ударів з морського напрямку. З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски більше 300-от крилатих ракет по українській території. Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами "Калібр" знизилась, водночас противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден", - сказано в повідомленні.

За інформацією ВМС зберігається й ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя, особливо в сприятливих погодних умовах літньої пори.

Також зазначається, що на сьогодні блокаду цивільного судноплавства продовжують 30 кораблів та підводних човнів. Після знищення трьох десантних катерів типу "Раптор" та десантного катеру типу "Серна", РФ має ще до 15 десантних катерів різного типу.

Вас також можуть зацікавити новини: