Високий представник ЄС наголошує, що Україна потребує танків, і закликає терміново вирішити проблему нестачі боєприпасів.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликає припинити аплодувати українському героїчному спротиву російській агресії, а прискорити озброєння України для перемоги у війні проти РФ.

"Зеленський і українці отримують багато аплодисментів, але недостатньо боєприпасів. Це парадокс. Вони потребують менше оплесків і краще оснащення зброєю. Українці воюють і сплачують найвищу плату з точки зору втрати життів. Але ця війна відбувається на європейській землі, впливає на нас і має глобальний вплив в усьому світі, що також впливає на нашу безпеку", - наголосив Боррель під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Високий представник наголосив, що в Євросоюзі схвалили 7 траншів на військову допомогу для України в рамках Європейського фонду миру на суму 3,6 млрд євро. При цьому загальна сума на військову допомогу України від Євросоюзу і його країн-членів становить 12 млрд євро.

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Також Боррель нагадав, що до кінця цього року буде підготовлено 30 тисяч українських військових в рамках європейської місії з військового навчання.

"Але набагато більше треба зробити й набагато швидше. Досі багато чого треба зробити. Ми повинні збільшити та прискорити нашу воєнну підтримку для України, швидко", - наголосив Боррель.

Він сказав, що перше термінове завдання, яке повинна зробити Європа, - це озброїти Україну.

"Ми вчора сказали, усі європейські лідери, що Росія не може виграти цю війну. Що Україна повинна перемогти. Тому, треба перейти від слів до фактів, і прискорити нашу воєнну підтримку України, оскільки Україна перебуває в критичній ситуації з точки зору наявності боєприпасів", - сказав Боррель.

Також він зазначив, що всі знають, аби виграти війну, - потрібні основні бойові танки. "Ви не виграєте війну без цього типу озброєння. І тепер нестача боєприпасів повинна бути вирішена швидко", - заявив Боррель.

Зброя для України - актуальне

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась з Великою Британією про постачання далекобійної зброї.

9 лютого голова Європейського парламенту Роберта Мецола закликала політиків надати Україні літаки і далекобійні ракети.

17 лютого Зеленський заявив, що Україна працюватиме над створенням коаліції з країн, які готові постачати винищувачі, за аналогією з "танковою коаліцією".

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