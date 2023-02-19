До неї може входити спорядження для весняного наступу РФ, зокрема форма чи бронежилети.

Американські високопосадовці вважають, що Китай може постачати Росії нелетальну військову допомогу для ведення війни проти України. Вона може включати форму або навіть бронежилети для російських військових.

Як повідомляє NBC News із посиланням на чотирьох американських чиновників, Китай і раніше допомагав Росії. Зокрема, країна підтримала російські кампанії з дезінформації та просувала наративи РФ про війну проти України. Проте нова допомога Пекіна Москві більш відчутна, оскільки вона призначена для використання російськими військами в Україні.

Офіційні особи США відмовилися розкривати будь-які деталі щодо допомоги, яка постачається Китаєм Росії. Проте, за їх інформацією, до неї може входити спорядження для весняного наступу РФ, зокрема форма чи бронежилети.

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Журналісти зазначають, що Білий дім також стурбований тим, що Пекін розглядає можливість відправлення Москві летальної допомоги.

"Ми чітко висловили свою стурбованість щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, щоб вони переступили цю межу, але ми не думаємо, що вони припинили це обговорювати", – наголосило джерело.

Співрозмовник видання зазначив, що Китай намагається діяти непомітно. Однак останніі тенденції вказують на потенційно більш відчутну підтримку російської армії урядом Китаю.

За словами одного з джерел, допомога Росії з боку Китаю також була частиною розмови під час зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена з головним дипломатом Китаю Ван І, яка відбулася після Мюнхенської конференції з безпеки.

Крім того, за даними NBC News, Блінкен та інші офіційні особи США на безпековій конференції у Мюнхені ділилися з партнерами даними про китайську допомогу Росії.

Водночас поки невідомо, чи порушує підтримка Китаю будь-які санкції та чи запровадять США санкції або обмеження щодо Китаю внаслідок такої політики Пекіна. Одне з джерел, знайоме з думкою Білого дому, розповіло виданню, що США без вагань вживатимуть заходи щодо тих, хто порушить санкції.

Співпраця Росії та Китаю

Журналісти The Wall Street Journal пишуть, що Китай продовжує таємно поставляти свої дрони Російської Федерації. Для цього використовуються фірми-посередники та країни Перської затоки.

Водночас віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс застерегла Китай від допомоги Росії летальною зброєю, яка може бути застосована нею у війні проти України. За її словами, США занепокоєні поглибленням співпраці між Москвою і Пекіном за останній рік.

Заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй під час робочого відрядження до Росії домовився сприяти прогресу у відносинах країн у 2023 році. Такі спільні наміри сторони засвідчили під час перемовин.

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