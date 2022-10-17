Зазначається, що серед пріоритетів будуть системи протиповітряної оборони.

Адміністрація президента США Джо Байдена врахує використання Росією дронів-камікадзе у своїх майбутніх рішеннях і плануванні військової допомоги Україні.

Про це в понеділок, 17 жовтня повідомив високопоставлений чиновник Білого дома, пише CNN.

У США обговорюють забезпечення України системами протиповітряної оборони, що є найбільшою потребою Києва на даному етапі війни.

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Зазначається, що адміністрація Байдена проконсультується з українською стороною щодо шкоди, яку завдають дрони.

Іранські дрони-камікадзе на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Росія придбала у Ірану тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно ця сторона продовжує заперечувати надання безпілотників країні-окупанту. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Вперше на Миколаївщині іранський дрон-камікадзе "Shahed-136" російська армія застосувала 20 вересня, завдавши удару по прибережній зоні Очакова.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на озброєнні у Російської Федерації залишається ще близько трьохсот іранських дронів.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Залужного, Польща надала Україні комплекси, з яких українці збивають іранські дрони.

В РНБО додали, що Сили оборони збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українська ППО успішно справляється з іранськими дронами.

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