За його словами, ЗСУ мають на озброєнні різні типи систем озброєння, які потребуються різних боєприпасів.

США разом з партнерами та союзниками щоденно докладають зусиль, щоб знайти або виготовити боєприпаси для збройних систем, які використовує Україна проти агресії РФ.

"Я можу вам сказати, що майже щодня ми обшукуємо кожен куточок Землі в пошуках відповідних боєприпасів для України", - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За його словами, ЗСУ наразі мають на озброєнні різні типи систем озброєння, які потребують різних ракет, снарядів, мін та інших боєприпасів.

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"Україна мала власні запаси, багато зброї радянських часів, у яких застосовується один тип боєприпасів. Деякі системи НАТО, що постачаються в Україну, використовують інший тип", - пояснив Блінкен.

Він назвав цю ситуацію справжнім викликом. Держсекретар розповів, що запаси на складах країн, які допомагають Україні, не враховували таких потреб. У зв'язку з цим зараз знову запущені лінії з виробництва відповідного озброєння та амуніції.

"Це робиться не так, як клацнути вимикачем. Це вимагає реальних зусиль. На це потрібен реальний час", - підсумував Блінкен.

Боєприпаси для ЗСУ

Як писали ЗМІ, у Люксембурзі придумали, як внести додатковий внесок у допомогу Україні у питанні протистояння російській агресії. Там організували спеціальну кампанію із забезпечення закупівель снарядів для РСЗВ "Град", які використовують ЗСУ на фронті.

Глава МЗС Словаччини Растислав Качер заявляв, що Словаччина планує налагодити у себе виробництво боєприпасів для України. ЗМІ писали, що Пакистан таємно постачає Україні боєприпаси.

Нещодавно у Пентагоні підтвердили, що Сполучені Штати передають Україні боєприпаси зі складів у Ізраїлі та Південній Кореї.

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