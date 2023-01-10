Пакистанська зброя йде в Україну під виглядом допомоги від європейських країн.

У січні Пакистан має намір відправити в Україну 159 контейнерів з боєприпасами. Поставка піде через польський порт Гданськ. Про це пише головне ділове видання Індіїї The Economic Times.

За даними джерел, пакистанська транспортна фірма Project Shipping запланувала на другу половину січня відправку контейнерів з боєприпасами для України з пакистанського порту Карачі. Йдеться про 155-мм снаряди, метальні заряди M4A2, капсулі M82 і детонатори PDM.

Видання зазначає, що Пакистан не вперше відправляє зброю в Україну. Але раніше це робилося від імені Великобританії, або через підприємства ВПК в країнах Східної Європи.

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Стверджується, що натомість Пакистан розраховує отримати від України допомогу в модернізації своїх вертольотів Мі-17. Видання вказує на великий досвід військово-технічного співробітництва України і Пакистану в минулому, в тому числі згадується поставка понад 320 українських танків Т-80УД в Пакистан в минулі роки.

Війна в Україні: постачання зброї від партнерів

В останні кілька тижнів західні партнери анонсували поставку в Україну значних обсягів зброї, в тому числі такої, яка раніше не поставлялася.

Так, під час грудневого візиту Зеленського до США Пентагон офіційно оголосив про плани передачі Україні ЗРК Patriot - однієї з кращих в світі протиракетних систем.

Вже після нового року стало відомо про плани Америки поставити Україні свої БМП Bradley. У свою чергу французи пообіцяли передати так звані "колісні танки". Після цього на Заході з новою силою спалахнули дискусії про передачу Україні сучасних західних танків.

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