Країна має відповідні потужності і планує їх запустити.

Словаччина планує налагодити у себе виробництво боєприпасів. Далі їх збираються передавати Україні.

Про це заявив глава МЗС Словаччини Растислав Качер. У нього був спільний брифінг з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Центр (з технічного обслуговування техніки України - УНІАН) - це один з пріоритетів. Ми зробимо все, щоб він запрацював якнайшвидше. Але ми ще й говоримо, як запустити наші виробничі потужності та виробляти боєприпаси необхідних калібрів - 120 мм, 155 мм. Ми маємо ці потужності та запустити їх - це перший наш пріоритет", - наголосив міністр.

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Війна в Україні: допомога Словаччини

Словаччина входить до списку країн, які активно підтримують Україну у війні з агресивною Російською Федерацією. Так, Словаччина раніше передала для ЗСУ самохідні артилерійські установки, а також 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Також повідомлялося, що Словаччина передасть для України винищувачі МіГ-29.

Крім того, 7 грудня уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги для України.

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