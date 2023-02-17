Влада Люксембургу вирішила вийти на відкритий ринок за допомогою торговців-зброєю, які зайнялися моніторингом для забезпечення додаткових поставок Україні.

У Люксембурзі придумали, як внести додатковий внесок у допомогу Україні у питанні протистояння російській агресії: там організували спеціальну кампанію із забезпечення закупівель снарядів для РСЗВ "Град", які використовують ЗСУ на фронті.

За даними The New York Times, Збройні сили Люксембургу не можуть похвалитися значною кількістю техніки для забезпечення великих поставок зброї Україні: армія країни складається з менш ніж 1000 військовослужбовців, кілька літаків і вертольотів, і менше ніж 200 вантажівок. Однак там придумали свій спосіб допомогти Україні. Зокрема, уряд створив команду експертів торговців-зброєю, які зайнялися моніторингом відповідного відкритого ринку продажів.

"Ми такі маленькі, у нас немає великої армії і, отже, обмежений запас, і ми спочатку хотіли допомогти Україні", - сказав міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Повідомляється, що Люксембургу вдалося закупити для України 600 ракет для РСЗВ "Град", що становить лише одну десяту від первісної мети в рамках передачі снарядів Україні.

Як зазначив Бауша, уряд уклав контракт на суму близько 94 мільйонів доларів у вигляді зброї та іншої військової допомоги виробництва Великобританії, Франції, Польщі та Нідерландів. Він оцінив такі витрати приблизно в 16% від загального оборонного бюджету країни.

Також в матеріалі йдеться, що люксембурзькі торговці уклали контракт з чеським виробником на купівлю боєприпасів під радянський калібр й калібр країн-членів НАТО. Ім'я конкретного виробника люксембурзькі дилери не називають, проте очікується, що боєприпаси потраплять в Україну вже цієї весни.

Також цей же партнер продав Люксембургу близько 12 500 протитанкових гранат "РПГ-7", пишуть ЗМІ.

Реактивна система залпового вогню БМ - 21 "Град"

Нагадаємо, що реактивна система залпового вогню БМ - 21"Град" регулярно зустрічається у зведеннях з передової російсько-української війни. Цю зброю наразі застосовують в більшості конфліктів й модернізують вже понад 60 років.

Можливості РСЗВ, в першу чергу, залежать від реактивного снаряда. Дальність найпоширенішого снаряда для "Градів" - М-21ОФ (Індекс 9м22у) становить близько 20,4 км.також ця техніка вкрай мобільна на фронті, тому поставки боєприпасів до РСЗВ є важливою темою переговорів української влади з партнерами.

Також ЗСУ намагаються знищити якомога більше "Градів" з боку окупантів. Нещодавно ворожі РСЗВ вдалося "спопелити" в Херсонській області.

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