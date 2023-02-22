За його словами, у Вашингтоні зростає підтримка цієї ідеї.

Влада у Вашингтоні схиляється до відправки Києву ракет більшої дальності ATACMS і винищувачів F-16, про які просить українська влада.

Таку заяву зробив конгресмен-республіканець Майкл Маккол у Києві, повідомляє Reuters. За його словами, Рада нацбезпеки і адміністрація Джо Байдена поки не прийшли до спільної точки зору про те, "яку зброю і на скільки швидко" потрібно поставити Україні, влада якої розраховує на винищувачі F-16 і далекобійні ракети ATACMS.

"Однак є зростання підтримки (передачі) артилерії і літаків", - зазначив конгресмен.

Маккол сказав, що під час зустрічі український президент Володимир Зеленський передав йому список потрібної зброї. У ньому були винищувачі F-16 і ракетні комплекси ATACMS, які, за його словами, можуть "долетіти до Криму", щоб знищити іранські безпілотники.

Допомога США Україні

З початку війни США активно допомагають Києву зброєю і фінансами. До цього часу влада країни виділила кілька пакетів допомоги на загальну суму $24 млрд.

Кілька днів тому американський президент Джо Байден під час несподіваного візиту до Києва заявив про виділення $500 млн військової допомоги.

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