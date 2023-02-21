Дуда подякував Байдену за його підтримку.

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні після зустрічі з Джо Байденом у Варшаві наголосив, що Росія все ще хоче відновити свою імперію.

Дуда заявив, що Україна не самотня в боротьбі з імперськими планами країни-агресора, і Росію ніхто не боїться.

"Сьогодні ми дивимося на Україну у вогні, ми чуємо про російський терор, ці зображення немов з часів Другої світової війни. З нашими сусідами відбувається те, що не мало повторитися знову, Росія хоче відновити свою імперію. Згоди з імперськими планами Росії немає. Президент Джо Байден показав, що Україна не самотня. Він зробив ефектний жест – показав, що вільний світ не боїться Росії", – сказав польський лідер.

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Дуда закликав усіх світових лідерів проявити солідарність з Україною, "не соромитися і не боятися". Він акцентував, що з Росією, яка проливає кров, неможливо мати будь-які справи.

"Я дякую президенту Байдену за його підтримку, така роль НАТО в захисті вільного світу. Без солідарності немає свободи. Хай живе вільна Україна. Хай живе союз між Польщею та США. Хай живе НАТО. Хай живе вільний світ", - додав президент Польщі.

Візит Байдена до Польщі

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден з неанонсованим шестигодинним візитом прибув до Києва, де заявив про новий пакет військової допомоги Україні на півмільярда доларів і нові санкції проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей візит продемонстрував, наскільки Україна стійка і важлива для всього світу.

З України Байден вирушив до Польщі, де, зокрема, провів двосторонню зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Перед зустріччю він заявив журналістам, що "НАТО сильніше, ніж будь-коли" та назвав союз Сполучених Штатів з Європою "найбільш значущим союзом в історії".

Також американський лідер виступив з промовою, приуроченою до річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, в якій пообіцяв продовжувати підтримку нашої країни для боротьби з агресією РФ. Він також звернувся до росіян і наголосив, що Сполучені Штати і народи Європи не прагнуть контролювати або знищити Росію.

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