США знаходяться в контакті з молдавськими і румунськими чиновниками.

У Держдепартаменті США вважають, що наразі немає "жодних ознак" прямої військової загрози з боку Росії Молдові або Румунії.

Як пише Sky News, про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель, після того, як з'явилися чутки про можливу реакцію НАТО на проліт російських ракет в повітряному просторі Румунії, що є членом Альянсу.

"Ми підтримуємо тісні контакти і зв'язок з нашими молдавськими партнерами і румунськими союзниками", – додав Патель.

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Російські ракети в Румунії

10 лютого Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 і 71 крилату ракету повітряного і морського базування.

Попри те, що українська ППО знищила 61 з 71 запущених ракет, були і попадання – по об'єктах теплової та гідрогенерації, трансформаторах у шести областях України. У зв'язку з цим почалися аварійні відключення електроенергії.

Згодом стало відомо, що російські "Калібри" перетинали кордон України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що о 10:18 російські ракети влучили в Молдову, далі – перетнули повітряний простір країни НАТО, потрапивши до Румунії. Влада Румунії заперечує, що російські ракети заходили в повітряний простір їхньої країни.

Посол України у Великобританії Вадим Пристайко висловив упевненість, що Північноатлантичний альянс вже сьогодні відреагує на факт перетину російськими ракетами повітряного простору Румунії під час сьогоднішньої масованої атаки України.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні нагадав, що кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, і заявив, що це виклик для НАТО.

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