Він був спрямований на швидке виведення української енергосистеми з ладу, щоб зламати опір українців і викликати нову хвилю біженців.

"Ракетний бліцкриг" Російської Федерації провалився, але вона продовжить завдавати ударів. Окупанти мають ще багато застарілого ракетного озброєння.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, після провалу першого бліцкригу із "захопленням України за три дні", РФ вирішила перейти до рекетного терору. Так, "ракетний бліцкриг" був спрямований на швидке виведення української енергосистеми з ладу, щоб зламати опір українців і викликати нову хвилю біженців.

"Але й ракетний бліцкриг абсолютно провалився у Путіна - у принципі, як і всі інші його стратегічні плани. Українське суспільство ще більше згуртувалося, попри величезні втрати - попри свідомі влучення по цивільних об'єктах, будинках, житлових багатоквартирних будинках. Український опір не зламався", - наголосив Юсов.

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На його думку, "ракетний бліцкриг" втратив сенс, бо енергосистема України вистояла.

"У країни-терориста стрімко зменшується кількість високоточного ракетного озброєння, і немає можливості поповнювати запаси у належних кількостях, тому змінилася кількість, інтенсивність та перерви між обстрілами", - підсумував розвідник.

Ракетна атака РФ по Україні

Вранці 10 лютого в Україні оголосили повітряну тривогу через 14 масовану ракетну атаку Російської Федерації. Росія підняла в повітря авіацію, а в море вийшли російські кораблі – носії ракет "Калібр".

Загалом над Києвом збили 10 ракет. Також війська РФ вдарили ракетами по Запоріжжю - там зафіксували два "прильоти".

Зазначається, що російські ракети навіть перетнули повітряний простір країни НАТО - Румунії. Після цього вони через Молдову повернулись в Україну.

У Повітряних силах України заявили, що українські захисники могли їх збити, але це могло загрожувати жителям іншої держави.

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