На кадрах лише ті моменти, які можна демонструвати на загал.

Сили спеціальних операцій показали відео роботи своїх воїнів у Бахмуті Донецької області.

Як повідомляють у прес-службі ССО, це лише чатина боїв, які можна показати на загал. Битва за місто продовжується.

"Бої в місті Бахмут очима операторів ССО України. На кадрах видно лише малу частину роботи наших бійців у самому місті, яку можна показати на загал. Боротьба за місто продовжується", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Бої за Бахмут

Вже кілька місяців поспіль Бахмут залишається в епіцентрі бойових дій. Зеленський наголосив, що як тільки у ЗСУ з'явиться загроза оточення з боку противника, вище командування на місцях ухвалить "правильні рішення".

Напередодні Інститут вивчення війни спростував фейк окупантів про те, вони захопили залізничну станцію Бахмут-1 і центр міста. Місто стоїть, бої тривають.

В Міноборони наголосили, що російські загарбники не полишають мети захопити Бахмут, використовуючи для цього не лише ПВК "Вагнера", а й інші професійні підрозділи.

Вас також можуть зацікавити новини: