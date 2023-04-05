Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках.

Упродовж доби Сили оборони України відбили понад 40 атак російських загарбників. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

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Також, як поінформували в Генштабі, на Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського. Підрозділи Сил оборони протягом доби відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Торецьк та Шуми Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки. В той же час, ворог обстрілював Новокалинове, Авдіївку, Первомайське, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

"На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка і Кам'янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка на Херсонщині", - мовиться у зведенні Генштабу.

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Одним із найгарячіших напрямків на фронті наразі залишається Бахмутський.

За словами Зеленського, ситуацію в Бахмуті особисто контролює командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський: "Як і для мене найголовніше - це не втратити наших військових. І, безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека того, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, то будуть відповідні правильні рішення генерала на місці. І я у цьому впевнений".

Окрім Бахмута, в епіцентрі бойових дій також перебуває Мар'їнка. Щодоби на цих напрямках Сили оборони України відбивають десятки ворожих атак.

Раніше в Інституті вивчення війни спростували заяви окупантів про те, що вони захопили залізничну станцію Бахмут-1 і центр міста.

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