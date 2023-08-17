Бойченко зазначив, що у місцевих жителів фактично немає прав в російській окупації й до них стявляться як до людей другого сорту.

Все більше маріупольців обурені бездіяльністю окупаційної влади.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. За його даними, невдоволення зростає, вже з'являються оголошення про страйки. "Тим часом, російська влада намагається закрутити усі гайки з передачі інформації та навіть перевіряти користування інтернетом", - йдеться в його повідомленні.

Бойченко зазначив, що у місцевих жителів фактично немає прав в російській окупації й до них ставляться як до людей другого сорту. "Є затримки у зарплатні, великі черги за отриманням будь-якої послуги, ніхто не реагує на скарги", - повідомив він.

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Мер додав, що у місті окупанти замість обіцяного житла для місцевих будують іпотечне житло для росіян. "Невдоволення людей зростає. Цього бояться окупанти. Вони роблять усе, щоб подавити будь-який спротив. Підтвердження тому - внесення змін про оперативно-розшукову діяльність, де окупанти можуть перевіряти інформацію та документи, які передаються через Інтернет. Вони бояться маріупольців та місцевих жителів в окупації, бо тут їм не раді та очікують на Україну", - зазначив маріупольський мер.

Ситуація в Маріуполі

Місто перебуває в окупації півтора року. За цей час росіяни знесли багато культурних пам'яток і багатоповерхівок у місті. Вони намагаються стерти українську ідентичність міста. А серед місцевого населення ведуть пропаганду про те, що Маріуполь це російське місто.

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