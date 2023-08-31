Знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби окупантів.

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області партизани виявили та підпалили базу російських загарбників.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Група Маріупольського спротиву повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу #ВогневийСпротив. Знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби окупантів - Газель, дві "Ниви" та "буханка", шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів. Маріуполь продовжує випалювати росіян, наближаючи перемогу. Незламне місто нескорених", - зазначив він.

Ситуація в Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, раніше Андрющенко повідомив, що окупанти організували нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок у Маріуполі.

Також, за його даними, рух росіян через тимчасово окупований Маріуполь в бік Бердянська сповільнився. Водночас, кількість особового складу росіян в Маріуполі зменшилась через перекидання на фронт, але нове поповнення вже тренується.

Також загарбники розробили "план розвитку" Маріуполя, який передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з РФ. Зокрема, заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Щоб їх стимулювати, у Росії розпочали реалізацію програми пільгових іпотек, а, крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів РФ. Місцевих жителів при цьому примусово депортують на територію РФ.

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