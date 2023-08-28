Чутно запуски ракет чи керованих авіабомб над аеропортом Маріуполя, поділився радник мера міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні зранку, 28 серпня, російські окупанти активізували авіацію в небі над містом.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Зранку авіація окупантів над містом", - заявив він. Радник очільника міста додав, що чутно запуски ракет чи керованих авіабомб над аеропортом Маріуполя в північно-західному напрямку.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Петро Андрющенко повідомив про влучний удар по базі окупантів біля Маріуполя. Вибух пролунав у Юр'ївці, де на місцевій базі відпочинку "Хвиля" росіяни влаштували свій табір. За інформацією радника мера міста, серед окупантів є десятки ліквідованих та постраждалих. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ уточнили, що Сили оборони України вразили в Юр'ївці командний пункт російських військ.

Також Андрющенко повідомив, що рух росіян через тимчасово окупований Маріуполь в бік Бердянська сповільнився. Він також додав, що окупанти розмістили ще один полігон на території Маріупольського району.

Крім того, за даними Андрющенка, кількість особового складу росіян в Маріуполі зменшилась через перекидання на фронт, але нове поповнення вже тренується.

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