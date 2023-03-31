Пригожин сконцентрував свої війська в основному на боях за Бахмут.

Втрати російських окупантів, у тому числі серед "вагнерівців", будуть і далі стримувати російські наступальні операції у районі Бахмута і на ширшому театрі військових дій, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зростаючі втрати "Вагнера", ймовірно, поставлять під загрозу здатність Пригожина зберігати свою впливову роль серед окупаційних військ.

Аналітики вказують на наведені західними офіційними особами дані про ряди "вагнерівців" на Бахмутському напрямку. Наприклад, напередодні генерал Міллі повідомив, що ПВК налічує близько 6 тисяч досвідчених бійців і до 30 тисяч новобранців, в основному засуджених, які воюють в районі Бахмута.

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Інститут вивчення війни зазначає, що Пригожин сконцентрував свої війська на боях за Бахмут.

Відзначається, що група "Вагнера" з такими темпами може втратити ще тисячі найманців найближчими тижнями на додачу до вже опублікованих даних про втрати Пригожина у 30 тисяч осіб, оскільки укладені закінчують свої контракти і повертаються додому амністованими.

Бої за Бахмут - втрати РФ в Україні

Напередодні генерал США Марк Міллі заявив, що зараз у боях за Бахмут Донецької області беруть участь близько 6 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Крім того, там воюють приблизно 20-30 тисяч завербованих рекрутів. Американський генерал підкреслив, що "вагнерівці" зазнають величезних втрат в районі Бахмута, назвавши бої "м'ясорубкою".

За підрахунками Міноборони, на Бахмутському напрямку ворог втрачає в середньому 500 солдатів убитими або пораненими на день. Таким чином, там РФ вичерпує свої наступальні можливості.

Через великі втрати серед окупантів Росія змушена вже залучати до розбитих загонів "Вагнера" регулярні війська.

23 березня командувач Сухопутними військами, генерал-полковник Олександр Сирський відзначив, що в битві за Бахмут найманці "Вагнера" видихаються, і ЗСУ цим скористаються.

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