Підрозділи пакетних військ та артилерії уразили, зокрема, 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога та 2 склади боєприпасів .

За минулу добу наша авіація завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила 172 900 окупантів, з них 560 - за попередню добу. Воїнами ЗСУ також знищено тисячі одиниць ворожої техніки.

Відео дня

Березень 2023 року став рекордним місяцем зі знищення в Україні російських засобів протиповітряної оборони (ППО) з вересня 2022-го. У березні тільки Служба безпеки опублікувала кілька відео, на яких була відображена робота українського спецназу, який знищує російські ЗРК "ТОР-М2".

Раніше з'явилися кадри бою воїнів ДПСУ з російськими окупантами на Куп'янському напрямку, і для ворога боєзіткнення закінчилось повним фіаско.

Великих втрат продовжують зазнавати "вагнерівці". Саме це і далі стримуватиме російські наступальні операції у районі Бахмута і на ширшому театрі військових дій.

Війна в Україні - що відбувається на полі бою

Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, наші захисники відбили 22 атаки. Крім того, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області.

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