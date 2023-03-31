РФ втратила чимало радіолокаційних станцій "Зоопарк-1М", зазначили у британській розвідці.

Росія під час війни проти України вже втратила щонайменше шість радіолокаційних станцій "Зоопарк-1М".

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на дані розвідки. Зокрема, 23 березня українські Сили спеціальних операцій оприлюднили відео знищення російської радіолокаційної станції "Зоопарк-1М" у Донецькій області.

Як зазначає розвідка, ймовірно, що для обох сторін відновлення контрбатарейних радарів є пріоритетом, але Росія, напевно, стикатиметься з труднощами через залежність від зірваних санкціями постачань високотехнологічної електроніки.

Відео дня

"Зусилля обох сторін з нейтралізації контрбатарейних радарів опонента є постійним елементом конфлікту. Ці системи не є численними, але суттєво посилюють загальні зусилля. Вони дозволяють командирам швидко виявляти і завдавати ударів по ворожій артилерії. Однак, оскільки вони мають активне електромагнітне поле, вони є вразливими для виявлення та знищення. Росія втратила щонайменше шість станцій "Зоопарк-1М" та, ймовірно, має дуже обмежену кількість в Україні", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 31 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни почали наступати ще й на Куп’янському напрямку. Раніше повідомлялося, що супротивники ведуть наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському та Лиманському напрямках.

Варто зазначити, що ворог на українській землі зазнав дуже серйозних втрат. Загальні втрати росіян в Україні вже становлять 173 тис. 360 загарбників.

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