У Трампа заявили, що не мають стосунку до проблем зі Starlink в Україні, - Axios

Але сам Маск недвозначно натякнув, хто стоїть за обмеженням роботи терміналів в Україні.

В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що не мають жодного стосунку до перебоїв у роботі Starlink на території України.

Про це повідомив високопоставлений представник США виданню Axios. Проте українська сторона зберігає підозри. Зазначається, що обмеження в роботі Starlink з’явилися через кілька годин після того, як Україна не отримала від США попередження про запуск росіянами балістичних ракет.

У свою чергу американська сторона пояснила те, що сталося, технічним збоєм, проте у Києві підозрюють, що це був своєрідний "попереджувальний сигнал" з боку адміністрації Трампа.

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На думку української влади, обмеження були введені компанією SpaceX навмисно, щоб підштовхнути Україну до виконання вимоги Трампа: не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Видання зазначило, що Україна використовує дві супутникові системи: перша – Starlink від компанії SpaceX; вона застосовується для забезпечення зв’язку, потреб сухопутних військ, логістики та роботи оборонних безпілотників; друга – Starshield; вона перебуває під контролем уряду США і використовується для наступальних військових операцій.

За твердженням української сторони, обмеження були накладені на обидві системи.

Видання зазначило, що у дописі в X власник SpaceX Ілон Маск прямо не згадав про уповільнення роботи Starlink, але дав зрозуміти, хто саме міг стояти за введенням обмежень для України.

"Системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Будь-які обмеження швидкості або порядку використання визначаються американськими військовими і, зрештою, президентом США", – написав він.

"Що стосується Starlink, то це комерційний сервіс, який належить SpaceX і контролюється нею. Використання Starlink обмежене цивільними або оборонними завданнями; система не може застосовуватися для наступальних військових дій, оскільки для комерційної компанії це було б недоречно", – додав Маск.

Видання з посиланням на власні джерела зазначило, що українська влада зв’язалася з чиновниками в Білому домі, щоб дізнатися, чи було ухвалено рішення про відключення сервісів Starlink і чи можна якось виправити ситуацію.

Представники Білого дому відповіли українській стороні, що не контролюють компанію SpaceX, стверджують джерела. Одне з джерел повідомило, що адміністрація Трампа має намір зв’язатися з SpaceX, щоб з’ясувати, що сталося.

Блокування роботи Starlink

У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху в Україні, повідомив радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій Бескрестнов.

Слідом за цим Міністерство закордонних справ Польщі, яке оплачує Starlink для України, висловило невдоволення Ілону Маску у зв’язку з тим, що його компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів під час пересування в Україні.

Також військові розповіли, як блокування Starlink позначилося на виконанні завдань. Так, в одному з підрозділів безпілотних систем через проблеми зі зв’язком довелося скасувати частину завдань.