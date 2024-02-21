Військовий не розуміє, чому Європа не реагує на розстріли полонених.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін не має деталей щодо розстрілу росіянами українських військовополонених на позиції "Зеніт" (Авдіївка), але не розуміє, чому Європа не реагує на вже численні випадки страти українських полонених. Про це він сказав в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Якщо говорити про розстріл полонених, то нажаль, це не перший і не поодинокий випадок. Маємо справу з нелюдями і маємо розуміти, що такі випадки були, є і, на жаль, ще будуть. Це істоти, які не знають нічого людського. Єдине, що мені не зрозуміло, чому зараз ці відео не транслюють по всій Європі, яка дуже переймається за застосування своєї зброї чи використання своїх коштів. Де зараз їх занепокоєння, де зараз їх реакції і все інше?" - зазначив Жорін.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого DeepState повідомив, що окупанти розстріляли 6 полонених українських воїнів на позиції Музей (знаходився на території колишньої в/ч Зеніт, Авдіївка).

Відео дня

Командування ОСУВ "Таврія" повідомило про рішення відвести Сили оборони від позиції "Зеніт" 16 лютого. Після цього у мережі було оприлюднено відео із розстрілом українських військовополонених солдатами армії РФ на позиції "Зеніт". Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав, що ЗСУ перевіряють обставини загибелі українських полонених у процесі виходу з позиції.

В 110-й окремій механізованій бригаді ЗСУ опізнали розстріляних побратимів, які не змогли вийти з оточення через поранення. Там розповіли, що ворог погодився евакуювати тяжкопоранених, щоб у подальшому їх обміняти, але натомість – розстріляв.

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що розпочали розслідування за двома окремими фактами розстрілу росіянами українських військовополонених в Авдіївці та поблизу села Веселе на Донеччині.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що російські загарбники скоїли воєнні злочини, розстрілявши українських військовополонених у Донецькій області. За його словами, страта військовополонених – це тяжке порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження військовополоненими.

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