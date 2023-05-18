Бен Уоллес відмовився повідомляти подробиці.

Велика Британія підтвердила, що в Україні вже використовувалися ракети великої дальності Storm Shadow, передані ними раніше.

"Все, що я можу сказати, це те, що, наскільки я розумію, вони використовувалися з тих пір, як ми оголосили про їх розгортання в Україні, але я не збираюся вдаватися в подробиці", - сказав Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес в коментарі Sky News.

Також він зазначив, що системи озброєнь, які Україна отримала від західних союзників, були "потужними" і "мали значення".

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Storm Shadow на озброєнні ЗСУ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Бен Уоллес оголосив про передачу ЗСУ далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Він заявив, що ракети використовують тільки на "суверенній території України".

У Defense Express відзначали, що такі ракети здатні "обдурити" протиповітряну оборону противника завдяки своєму низьковисотному польоту.

16 травня CNN писав, що українські військовослужбовці вже використовують ракети Storm Shadow на фронті.

До цього російські загарбники звинуватили Україну в обстрілі Луганська цими ракетами - під час однієї з атак було влучання по старій будівлі Луганської академії внутрішніх справ, а в результаті другої постраждав російський депутат Віктор Водолацький.

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