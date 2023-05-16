Застосування цього типу зброї підтведили інформовані чиновники.

Українські воїни почали використовувати для знищення російських окупантів далекобійні ракети британо-французького виробництва Storm Shadow.

Як повідомляє американський канал CNN, застосування цього типу ракет підтвердили двоє американських чиновників, а також один західний.

"Двоє американських чиновників і західний чиновник, знайомі з цим питанням, повідомили, що українські сили почали використовувати надані Великою Британією ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по російських цілях", - пише канал.

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Storm Shadow знищують окупантів

Storm Shadow - крилата ракета великої дальності розроблена Великобританією та Францією. Зазвичай її запускаєть з повітря. Дальність - понад 250 кілометрів.

Окупанти стверджують, що ЗСУ щонайменше двічі застосували ці ракети для ударів по Луганську. Вдруге це сталося кілька днів тому, коли день у тимчасово окупованому Луганську розпочався з ранкових вибухів.

Під час "прильоту" по Луганську є влучання по старій будівлі Луганської академії внутрішніх справ. На території об'єкта з 2015 року перебували російські військові. Можуть бути загиблі та поранені. Пропагандисти вже стверджують, що це були ракети Storm Shadow.

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