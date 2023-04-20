Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвалах без їжі та води, а двом екс-учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом.

Прокуратура ідентифікувала російського підполковника, який наказував катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення Харківської області.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, підполковник із позивним "Морячок" керував військовими 30-ї мотострілкової бригади центрального округу Росії під час окупації села Піски-Радківські Ізюмського району Харківщини.

"За даними слідства, він наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води.

"Двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом", - наголосили в прокуратурі.

Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали "порядковий номер" і наказували їм відкликатись на нього. Вони також примушували потерпілих "для профілактики" прибирати вулиці та копати окопи.

Так, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури російському військовому було заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання щодо оголошення його в розшук.

Воєнні злочини російських військових

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 20 квітня, в прокуратурі повідомили, що до суду скеровано справу російського військового, який розстріляв автомобілі з цивільними, які намагалися евакуюватися з Ірпеня. У результаті обстрілу шести автівок загинули п'ятеро людей, а ще сімох, серед яких дитина, було поранено.

Нагадаємо, що впродовж 5-6 березня 2022 року на двох вулицях в Ірпені окупанти розстріляли 10 транспортних засобів: загинули дев'ять людей, 12 отримали поранення. Раніше стало відомо, что російський командир Станіслав Стенін постане перед судом за розстріл колони з людьми в Ірпені.

Окрім цього, Служба безпеки України ідентифікувала комбата Росгвардії, який віддавав наказ труїти українців у "газових камерах". Підполковник Аюба Ельдаров причетний до масових катувань і вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України.

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