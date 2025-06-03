Наразі відомо про трьох загиблих.

Російські загарбники здійснили обстріл міста Суми з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки по центру міста постраждали цивільні. Серед них є загиблі і поранені. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

Оновлено 10:58. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій о 10:51, кількість загиблих в Сумах від російської атаки зросла до трьох осіб. Поранених 16.

В ДСНС уточнили, що в одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.

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Крім того, ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загорання. А також 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій.

Як наголосив президент України Володимир Зеленський, росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Це був абсолютно свідомий удар по цивільних.

"Відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. Все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну", - повідомив Зеленський.

На його переконання, очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, російський диктатор Володимир Путін не погодиться навіть на припинення вогню.

"Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців", - зазначив Зеленський.

Зокрема, близько 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки у Сумах. Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.

"Двоє людей, на жаль, загинули. Співчуття близьким", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, в місті Суми сьогодні близько 9 ранку було 5 влучань з реактивної системи залпового вогню дальньої дії.

"Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки", - сказано у повідомленні.

Наразі у місті розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога.

Війна в Україні - ситуація на Сумщині

Як повідомляв УНІАН, 2 червня начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов зазначив, що російським окупантам вдалося просунутися вглиб Сумщини на 6-7 км. Загарбники не збираються обмежуватися так званою "буферною зоною", про що заявляв ініціатор повномасштабної війни Володимир Путін, а мають намір окупувати усю Сумщину.

28 травня президент України Володимир Зеленський говорив, що російські окупанти прагнуть створити буферну зону вглиб Сумщини на 10 км. Водночас, на Сумському напрямку росіяни накопичують війська, чисельність яких вже сягає більше 50 тисяч. На Сумщині відбувається евакуація населення через посилення бойових дій.

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