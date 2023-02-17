Влада вважає, що це ніщо інше, як ІПСО.

Авторитетне видання The Times опублікувало інформацію щодо перебування 10 тисяч російських військових на кордонах з Сумською областю. Тамтешня ОВА відреагувала на цю інформацію, зазначивши, що це неправда.

"Інформація про 10 тисяч російських військових на кордоні з м. Суми не відповідає дійсності. Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано", - йдеться у заяві ОВА на офіційній сторінці у Facebook.

Зокрема облдержадміністрація повідомила, що подала позов до правоохоронців:

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"Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних.

За попередньою інформацією, це не що інше як ІПСО. Будьте пильними! І довіряйте тільки офіційним джерелам", - додає прес-служба Сумської ОВА.

Як зазначило видання The Times, джерелом такої інформації був старший лейтенант Збройних Сил України Андрій Гулаков. Саме він розповів, як бачать ситуацію українські військові з власних окопів.

Ситуація на фронті сьогодні

В інституті дослідження війни повідомили, що реальні військові успіхи тікають від окупантів.

Втрати окупантів перевищили позначку в 140 тисяч осіб. Зокрема за минулу добу ліквідовано ще 800 росіян.

Генштаб повідомив, де ЗСУ відбили атаки ворога за минулу добу.

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