Захисники, котрі працюють на варті Сумської області, повідомили про велике угрупування військ у Росії поблизу з регіоном.
"По той бік кордону із Сумами зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була", — передає The Times слова старшого лейтенанта ЗСУ Андрія Гулакова.
Окрім цього, Гулаков додав, що росіяни побудували у своєму розташуванні польовий госпіталь. За словами старшого лейтенанта, це є показником, що рашисти планують наступальні дії. Минулого року так і сталося, і базування військ поблизу кордону з Україною "для навчань" було блефом.
Зазначається, що українські військові побачили, як росіяни гравієм засипали дорогу, котра веде до кордону – завдяки цьому там може рухатися бронетехніка. Минулого року грязюка заважала окупантам оперативно просуватися.
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