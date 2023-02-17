Аналітики не виключають, що новими цілями російських ракет можуть стати цивільні об'єкти в Україні.

Російські можуть завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по України, оскільки реальний військовий успіх "продовжує вислизати" від них.

Як зазначається у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), 16 лютого окупанти знову вдалися до тактики ракетного терору.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін зустрівся з Уповноваженим з прав дитини в РФ Марією Львовою-Бєловою, підтвердивши, що Кремль безпосередньо причетний до сприяння депортації та усиновленню українських дітей у російські сім'ї. Під час цієї зустрічі Путін "зробив обмежену поступку" ватажку приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину, пообіцявши соціальну підтримку найманцям.

Відео дня

Тим часом українські офіційні особи підтверджують, що окупанти мають на меті захопити Бахмут до першої річниці вторгнення в Україну. Це вимагатиме значно вищих темпів просування російських військ, ніж ті, що спостерігалися протягом багатьох місяців.

Ватажок "Вагнера" Пригожин заявляв, що його найманці нібито оточать Бахмут до березня або квітня. Як зазначають аналітики, "прагматичні оцінки" Пригожина щодо російського просування в районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що прогнозують швидке просування російських військ.

"Російські війська, схоже, не прискорюють темпи просування навколо Бахмута, і навряд чи досягнуть цієї мети до 24 лютого", – констатують експерти.

Аналітики вважають, що до річниці вторгнення РФ може завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, оскільки реальний військовий успіх "продовжує вислизати" від окупантів.

Крім того, загарбники збільшують використання авіації в Україні, але навряд чи варто очікувати виділення значної кількості бойових літаків та вертольотів для ведення бойових дій над територією, контрольованою Україною.

Тим чосом ватажок "Вагнера" Пригожин продовжує "витончено підривати" довіру до Міністерства оборони (МО) Росії. Зокрема, він підтримав скарги своїх найманців про те, що відомство "саботує постачання боєприпасів" для ПВК. Пригожин заявив, що особисто звертався до "офісів у Москві" за ресурсами.

"Заява Пригожина сприяє поширенню більш широкого наративу про те, що некомпетентність російського Міністерства оборони перешкоджає діям "групи Вагнера" на передовій, і підтримує його більш широкі зусилля, спрямовані на те, щоб зобразити російське МО як неефективне і корумповане", - підсумували аналітики.

Війна в Україні: останні новини

Росія веде новий наступ, намагаючись досягнути успіхів до річниці вторгнення в Україну. Зокрема, російська армія прийняла рішення масово застосовувати на війні в Україні авіацію, яку до цього берегла. Росіяни розраховують, що це додасть проблем Збройним силам України, попри те, що літаки і вертольоти будуть також "масово збивати".

Росія накопичує поблизу українського кордону літаки і вертольоти. Хоча в звіті Міноборони Великої Британії наголошується, що поки малоймовірно, що РФ готується до розширення використання авіації у війні проти України.

За інформацією майора запасу Нацгвардії, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, російські війська зосередили близько 400 літаків і 300 вертольотів біля кордону з Україною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на передовій, особливо на сході, залишається вкрай важкою. При цьому, там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Окупанти вже не зможуть його відновити.

Вас також можуть зацікавити новини: